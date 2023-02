Sanremo 2023, Famiglia Cristiana stronca Amadeus: "La Rai ne tenga conto"

16 febbraio 2023 a

Pure Famiglia Cristiana contro Sanremo 2023. Ormai sparare contro il Festival è diventato uno sport nazionale, dal quale nessuno si esime. Nell’ultimo numero uscito in edicola, il settimanale ha tracciato un bilancio della 73esima edizione e non ha risparmiato critiche. “Di ora in ora - si legge - di serata in serata l’uso dello scandalo ad arte e della provocazione in nome dell’audience hanno prevalso fino a debordare e confondere quanto di buono c’è stato”.

Famiglia Cristiana ha “salvato” l’intervento di Francesca Fagnani in favore dei detenuti e l’appello dell’attivista iraniana Pegah per le donne maltrattate nel suo Paese, ma ha condannato tutti i polveroni sollevati in nome dell’audience: “Dalla furia di Blanco contro i fiori sul palco (scandalo preparato, ma venuto male?) al finto ma imbarazzante nude look della Ferragni per far capire, spiegazione di una superficialità estrema, ’che la donna non deve mai vergognarsi del suo corpo’, dal turpiloquio maschilista del comico Angelo Duro proprio nella giornata dedicata alla lotta contro la tratta, alle provocazioni sgangherate di Rosa Chemical”.

“Questo frullatore - si legge ancora su Famiglia Cristiana - stimola certo la curiosità e allontana il rischio noia, ma mette bene e male, questioni serie e goliardia sullo stesso piano e banalizza pure quelle opinioni o quei diritti che si dice di voler sostenere o di voler rappresentare. E questo per un Festival che da generazioni aggrega famiglie e comitive di amici quale evento da condividere andrebbe tenuto nel debito conto da parte dei vertici Rai”.