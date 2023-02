Chiara Ferragni-Fedez, "è addio": conferma definitiva in questa foto

17 febbraio 2023 a

Quando ormai è passata una settimana dal termine di Sanremo 2023, due sono le cose sul giallo che riguarda Fedez e Chiara Ferragni: o sono in crisi davvero o è tutta una messinscena. Dopo la finale del Festival è scoppiato un caso, tra l’altro per un motivo non meglio precisato: all’imprenditrice digitale ha dato fastidio il bacio del marito con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston oppure il fatto che Fedez sia stato più protagonista di lei?

Fedez-Chiara Ferragni, crisi oppure... sospetti agghiaccianti sulla coppietta

Gli interrogativi sono tanti, le indiscrezioni che circolano in queste ore sono ancora di più: una delle principali riguarda il presunto stop alle riprese della seconda stagione della serie The Ferragnez, che potrebbe quindi slittare da maggio 2023 a dopo l’estate. C’è poi il presunto avvistamento in uno studio legale, che potrebbe far pensare a qualche tensione forte. Adesso si è aggiunto un ulteriore dettaglio, favorito proprio della Ferragni, che ha alimentato ancora di più il gossip.

L’imprenditrice digitale ha pubblicato nelle storie di Instagram una foto in cui non indossa più la fede e neanche l’anello di fidanzamento. I fan più attenti si sono subito preoccupati, dato che la Ferragni non ha praticamente mai tolto quegli anelli. Nella stessa giornata della foto senza fede, l’imprenditrice digitale è stata in gita con i due figli e senza Fedez: con loro c’era però il suocero Franco Lucia.