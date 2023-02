Domenica In, Mara Venier: "Gli anni che mi restano...", tremano i vertici Rai

17 febbraio 2023 a

a

a

Mara Venier potrebbe lasciare la conduzione di Domenica In. La signora della domenica, in una intervista al settimanale Di più, ha infatti confessato di accusare la stanchezza e di volersi dedicare di più al marito e alla sua famiglia senza però dire addio alla televisione. Zia Mara pensa infatti a programmi meno impegnativi.

Fiorello fa impazzire Rai 1, fino a dove si è spinto: un grosso caso a Viale Mazzini

"Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno", ha dichiarato la conduttrice. Che ha anche ammesso tranquillamente che in questa decisione ha inciso molto il marito Nicola Carraro: "L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda".

"Vi assicuro una cosa". Anna Oxa non va a Domenica In, il veleno di Mara Venier

Insomma, Mara Venier potrebbe dire addio al suo amatissimo programma per amore di Nicola: "È un uomo buono, generoso e riesce come nessun altro a darmi serenità. Io sono fumantina ma lui con la sua ironia e la sua dolcezza riesce sempre a sdrammatizzare tutto". In ogni caso, per zia Mara non sarebbe un vero e proprio addio visto che la sua idea è solo quella di ridurre la quantità di lavoro. Per la "pensione", insomma, c'è tempo.