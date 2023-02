Anna Oxa non va a Domenica In, veleno Venier: "Vi assicuro una cosa"

Roberto Tortora 13 febbraio 2023 a

a

a

Se il Festival di Sanremo è stato protagonista della scorsa settimana, Domenica In si è sviluppato, come d’abitudine, come la sua appendice naturale. E i cantanti, protagonisti in gara, non hanno mancato di far presenza anche nel salotto di Mara Venier. O meglio, “quasi” tutti i cantanti, perché a far rumore, infatti, è un’assenza. Quella di Anna Oxa che, così come aveva disertato il red carpet iniziale, è sparita dalla passerella finale. Nonostante i mugugni di un pubblico che, in generale, non ha apprezzato le performance dell’artista durante tutta la settimana della competizione canora, la padrona di casa Mara Venier ha provato a dare la sua motivazione: "Anna Oxa oggi è l’unica artista che non sarà qui, una scelta assolutamente legittima". E quando Marco Mengoni ha provato a smorzare dicendo: "Sarà stata stanca, sono stati giorni duri, non so", ha solo provocato la reazione stizzita della conduttrice: "Siamo tutti stanchissimi, ti assicuro che sono stanca morta". Al che Mengoni non ha potuto che constatarne la verità: "Io sono andato a dormire alla sette, sveglia alle undici per la conferenza stampa".

"Ma chi c***o sei?". Fedez e Anna Oxa, caos dietro le quinte del Festival

Stanchezza o meno, insomma, per Anna Oxa questo Festival 2023 non resterà certo da ricordare come uno dei suoi momenti migliori, viste anche le polemiche per un presunto litigio con la più giovane Madame nel dietro le quinte, durante la terza serata di gara. Lite prontamente smentita prima dallo staff della Oxa: "Stava piacevolmente a colloquiare con le forze dell'ordine, carabinieri e polizia", poi anche dalla Rai. Di sicuro, però, non ha contribuito a farle vivere in completa serenità una competizione che l’ha sempre vista nelle posizioni di coda e che ha chiuso al venticinquesimo posto con il suo brano Sali – Canto dell’anima. A chiudere definitivamente ogni dubbio è stata, infine, la stessa Madame che domenica sera ha dedicato un tweet proprio alla Oxa: "Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore per te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica".