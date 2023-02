Sanremo 2023, De Luca si scatena: "Imbecilli, volgari, cafoni"

18 febbraio 2023 a

"A Sanremo, tutto il campionario degli infelici di questo mondo": questo il messaggio dell'ultimo video pubblicato dal governatore campano Vincenzo De Luca sui social. Il presidente della Regione ha descritto il parterre dei protagonisti di Sanremo come "sfessati, sciamannati, sfrantummati". Da questo filmato, insomma, emerge come la kermesse che ha avuto luogo all’Ariston non gli sia piaciuta affatto.

De Luca, poi, ha definito "imbecilli" i cantanti saliti sul palco e ha derubricato il Festival ad evento "volgare, di cafoni". "Immagino che molti di voi avranno visto il Festival di Sanremo - ha esordito il governatore della Campania nel video -. Bene, avete avuto davanti agli occhi tutto il campionario degli infelici di questo mondo. Avrete avuto modo di vedere gli sfessati, gli sciamannati gli sfrantummati. Ecco, questa è la gerarchia dell’umanità che si è presentata su quel palco".

"La cosa incredibile - ha continuato De Luca - è che pensano di essere moderni, ma questi sono imbecilli. Comunque sia, sono opinioni. Hanno detto che era un Festival di sinistra. No, era un Festival di cafoni, volgare. Forse una cosa apprezzabile è stata qualche discesa di scalinata da parte di qualche donna del mondo dello spettacolo obiettivamente apprezzabile, diciamo così".