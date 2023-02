Fedez massacrato da Diaco: "Umiliante, ridicolo, volgare". Grosso caso in Rai

20 febbraio 2023 a

Si continua a parlare di Fedez in lungo e in largo. Il Festival di Sanremo è alle spalle ormai da dieci giorni, eppure tengono ancora banco sia le polemiche politiche che quelle riguardanti la vita privata del rapper, che si vocifera sia in crisi con Chiara Ferragni. Pierluigi Diaco, conduttore di BellaMa’ su Rai2, è stato intervistato da LaPresse sul caso Fedez-Rai, sollevato da un esposto di Carlo Giovanardi.

“Trovo umiliante e ridicolo - ha esordito Diaco - vedere il mondo dell'informazione andare dietro alle volgari provocazioni di Fedez. Ma chi è? Cosa rappresenta? Cosa dice di tanto interessante da sollevare un dibattito pubblico? Cantasse che gli viene pure bene: ha delle intuizioni felici. Per il resto più ridicolo di lui è un pezzo di Paese che gli regala attenzione e si misura con lui legittimando le sue puerili esternazioni. In Italia gli omosessuali si possono unire civilmente tant'è che io sono unito con il mio compagno”.

Diaco ha quindi criticato apertamente il siparietto organizzato da Rosa Chemical e Fedez, che hanno cercato di fare scalpore approfittando del palco del teatro Ariston: “Che senso ha baciarsi in prima serata e inscenare un atto sessuale? Non è arte, quella è paraculaggine acuta - ha chiosato il conduttore di BellaMa’ - che, come tutte le cose fatte in cattiva fede, si trasforma in gratuita volgarità".