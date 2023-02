Fedez ridicolizzato da Chiara Ferragni: ecco cosa pubblica

21 febbraio 2023 a

Non passa giorno senza che si parli di Fedez e Chiara Ferragni. La loro presunta crisi per motivi non meglio precisati sta facendo volare le interazioni social dell’imprenditrice digitale, che sembra averci preso gusto a lasciare tutti sulle spine. A causa di quanto accaduto al Festival di Sanremo i due avrebbero litigato e non avrebbero ancora risolto i loro problemi, anche se non è chiaro cosa li abbia causati.

Il bacio che Fedez si è scambiato con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston? O forse l’eccessivo protagonismo del rapper, che senza essere in gara ha oscurato tutti, perfino la moglie? L’ultimo sviluppo riguarda una storia pubblicata dalla Ferragni, dove ricompare Fedez: peccato che non sia davvero lui, ma alcuni ragazzi che per Carnevale hanno deciso di indossare le maschere del rapper e dell’imprenditrice digitale. Quindi del vero Fedez per il momento ancora nessuna traccia, con la Ferragni che ha postato foto con tutti i familiari in questi giorni, tranne che con il marito.

Gli unici scatti che li ritraggono insieme sono stati rubati: i due sono infatti stati beccati al centro di Milano la notte di San Valentino, ma non proprio con l’umore di festeggiare, dato che sono stati descritti col muso lungo. Poi sono stati avvistati in un ristorante stellato. Crisi passeggera o tutta una trovata pubblicitaria per lanciare la seconda stagione della serie tv, dove guarda caso probabilmente ci saranno i retroscena di quanto sta accadendo post Sanremo?