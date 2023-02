Fedez lo insulta? La "replica" di Mario Giordano: rapper demolito

20 febbraio 2023 a

a

a

"Metti le labbra a cuoricino e baciamelo", "Fate schifo al ca***", "Cloaca del giornalismo", "Fate un'inchiesta per scoprire se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto". Questi alcuni degli insulti rivolti da Fedez al conduttore di Fuori dal Coro, il programma di Rete 4. Un orrore, una bestialità con cui il rapper si copre di vergogna. Insulti innescati dal fatto che una giornalista della trasmissione avrebbe indagato sull'orientamento sessuale di Fedez, circostanza smentita dallo stesso Mario Giordano.

Gli improperi del rapper, va da sé, hanno fatto molto discutere. In molti a stigmatizzare simile violenza verbale, certo nessuno da sinistra, ma a questo siamo abituati. E Mario Giordano? Ecco, dopo la smentita di domenica e le gentile richiesta di rivolgere i suoi insulti ad altri, niente.

"Umiliante, ridicolo, volgare": Pierluigi Diaco massacra Fedez, un grosso caso in Rai

Ma non è tutto. Già, perché negli ultimi minuto di oggi, lunedì 20 febbraio, sono trapelate le anticipazioni sulla puntata di Fuori dal Coro che andrà in onda domani sera, martedì 21 febbraio, come sempre in prima serata. Si legge che al centro della puntata ci sarà il Superbonus, il tutto dopo la decisione del Governo di rivedere la norma in seguito alle furibonde polemiche che ne sono seguite. E ancora, il consueto focus sui "ladri di case", ovvero sulle occupazioni abusive. Poi un'inchiesta sui centri sociali: edifici pubblici occupati e nessuno che paga le bollette.

"Prima di dare lezioni...": Fedez insulta Giordano? Asfaltato con una frase

Quindi un reportage sulla "vita dorata" dei malviventi "specializzati" nelle rapine in villa. Infine, un focus sulla partita tra Italia ed Unione europea, in ballo le nuove regole imposte da Bruxelles circa le auto elettriche e l'agricoltura, norme che spiegano da Fuori dal Coro "favoriscono il mercato asiatico". Bene, avete notato? Fedez non viene neppure citato. Chissà, Mario Giordano magari avrà qualcosa da dirgli nel corso del suo consueto monologo. Ma per ora, nemmeno un cenno. Meglio ignorarlo. Una strepitosa replica, silenziosa, di Giordano a Fedez.