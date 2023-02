Fedez fatto a pezzi: cosa "spunta" sul sito di Nicola Porro

20 febbraio 2023 a

Si discute ancora della "domenica della vergogna" di Fedez, che ha ricoperto di insulti Mario Giordano e Fuori dal Coro, il tutto perché un'inviata del programma avrebbe indagato sugli orientamenti sessuali del cantante (circostanza poi smentita dal conduttore di Rete 4, che nel caso si tratterebbe di un'iniziativa individuale della sua giornalista).

Da parte del marito di Chiara Ferragni sono piovute frasi quali: "Fate schifo al ca***", "Fuori dal coro cloaca del giornalismo". E ancora ha invocato un'inchiesta di Rete 4 per scoprire se Giordano "ha ancora i testicoli attaccati allo scroto". Un orrore puro, stigmatizzato da più parti.

E tra chi si scatena contro il rapper ecco anche Giuseppe Di Lorenzo, che firma un intervento ospitato dal sito di Nicola Porro. Un commento in cui si picchia durissimo contro "l'ipocrisia del rapper". E si legge: "L’ipocrisia, insomma. Pensate cosa sarebbe successo se un artista di destra avesse chiesto ai suoi follower cosa ne pensano dei testicoli attaccati allo scroto di Enrico Letta. Sarebbe venuto giù il mondo. Invece Fedez e compagnia cantante non solo sono gli unici liberi di insultare, ma si vendono pure come paladini del rispetto e della lotta alle discriminazioni", fa notare Di Lorenzo.

Infine, in conclusione, si fa notare come "a casa Ferragnez, insomma, dovrebbero forse imparare ad essere un tantino più coerenti. Non ci vuole molto: se sposi la battaglia dell’inclusività, che tu lo faccia per opportunismo o per passione reale, poi devi almeno metterla in pratica. O fai la figura del fesso". Ineccepibile.