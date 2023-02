Sanremo 2023, Amadeus sfida i vertici Rai? "Domani vado a sceglierli..."

21 febbraio 2023 a

a

a

Sono trascorsi solo dieci giorni dalla fine del festival di Sanremo, ma Amadeus sembra già pronto ad occuparsi dei preparativi per l'edizione dell'anno prossimo. La kermesse conclusasi nei giorni scorsi ha fatto discutere parecchio tra polemiche, baci e siparietti a sfondo sessuale che non sono piaciuti proprio a tutti. Ma il conduttore e direttore artistico già sogna la prossima edizione: "Domani vado a scegliere gli abiti per il prossimo Festival, mi mancate già", ha detto ai microfoni di RTL 102.5 durante l'intervista con Marco Mengoni, vincitore dell'ultima edizione e ospite in studio. Insomma, Amadeus sembra essere certo della riconferma. Quasi una sfida ai vertici Rai, soprattutto se gli stessi vertici venissero rivisti nei prossimi mesi, così come si sussurra da tempo...

"Ci sono rimasta male": Bortone gela Amadeus, affondo contro Sanremo

Nel corso del fuori programma, ha telefonato anche Gianni Morandi, che ha aggiunto: "Ogni volta che incontro Marco gli dico “sei il miglior cantante italiano. Però non fai fatica ad essere il migliore'. La foto con Mengoni che vince e io con la scopa la trovo bellissima". A quel punto a prendere la parola è stato l'artista, che ha rivelato: "Da Gianni ho ricevuto un grande consiglio: mi ha detto di non esagerare. Quando sei sul palco ti viene da esagerare per compensare un po’ di insicurezza, cerchi di fare di più per arrivare ad un livello giusto. Quello di Gianni è stato un consiglio fondamentale per divertirsi. Amadeus è una delle persone che lavora di più al mondo, non si ferma mai".

"A Sanremo, su 28 artisti...": Levante durissima, come spara su Amadeus

Intanto Amadeus è sempre più social anche grazie all'aiuto di Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e dell'ultima serata del festival. Proprio durante la kermesse l'influencer ha creato per il conduttore un profilo personale su Instagram e poi gli ha insegnato come usarlo. "Ora che ho i social devo stare attento, posto qualsiasi cosa", ha detto ironicamente Amadeus.