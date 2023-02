Ornella Vanoni, bordata della collega: "Penso che da anziani..."

21 febbraio 2023 a

"A 64 anni non penso che farò questo mestiere e spero di godermi la vita": Francesca Michielin è stata molto netta nell'intervista a Luca Dondoni su La Stampa. La sua carriera non sarà infinita. E a tal proposito ha detto: "Faccio un esempio: la Vanoni è un mito ed è stata una figata sentirla cantare a Sanremo però penso che da anziani si debba lavorare se si hanno cose da dire. Finché una persona più grande è un riferimento va bene ma se un "grande vecchio" si limita a dire che i giovani sono incompleti e superficiali non va bene. Mi sono spesso sentita incompleta e per citare Calvino: 'quando ti senti incompleto sei solo giovane'".

Nel corso dell'intervista, la cantante - che di recente ha condotto l'ultima edizione di X Factor - ha parlato anche di politica: "Mancano i politici e allora si chiede agli artisti di fare i politici. La sinistra si è concentrata troppo sui social piuttosto che ricordarsi quanto disagio c'è tra i ricchi e poveri e di un sacco di altre cose a cui dovrebbe porre attenzione".

Parlando di sé, poi, ha aggiunto: "Spesso l'errore che si fa con noi donne è rifiutare la nostra complessità. Non posso andare a una sfilata di Moschino o Prada e twittare contro l'ascesa della destra nel nostro Paese sennò, certa opinione pubblica, mi bolla come incoerente; non sono stata fuori luogo poiché non facevo riferimento alla resistenza partigiana, nemmeno ci ho pensato, ma a qualcuno faceva comodo usare il mio tweet". Il riferimento è al tweet che scrisse dopo la vittoria del centrodestra alle politiche dello scorso settembre.