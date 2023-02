Sanremo 2023, Lucarelli accusa Ferragni: il monologo è un plagio?

Roberto Tortora 21 febbraio 2023 a

Non è più un mistero che tra Selvaggia Lucarelli e Chiara Ferragni non corra buon sangue. L’ennesima riprova emerge dall’ultima punzecchiatura che la giornalista ha rivolto all’influencer, messasi in mostra all’ultimo Festival di Sanremo come co-conduttrice di Amadeus durante la serata inaugurale e quella finale.

La performance che resterà negli annali del Festival, oltre al bacio shock tra Rosa Chemical e il marito Fedez, è sicuramente il monologo che la Ferragni ha recitato sul palco dell’Ariston, dedicando una lettera alla se stessa bambina. La Lucarelli, sulle prime, aveva già giudicato severamente quell’esibizione, ritenuta troppo autoreferenziale e retorica. Ma stavolta ha scavato più a fondo ed è andata a ripescare un post Instagram, datato ottobre 2022, di Gabrielle Caunesil. Chi è? Si tratta della moglie di Riccardo Pozzoli, ex-fidanzato proprio di Chiara Ferragni. In quel post, la Caunesil scrive una lettera indirizzata… indovinate a chi? Certo, alla sé stessa bambina. La Lucarelli, che riposta il tutto in una sua stories Instagram, aggiunge: “Ottobre 2022, Gabrielle, la moglie dell’ex-compagno di Ferragni scrive una lettera a sé stessa bambina parlando di fragilità superate e montagne russe. Vi ricorda qualcuno, 4 mesi dopo?”.

Non ha tutti i torti la Lucarelli, perché, in effetti, i punti in comune tra le due lettere sono diversi. Entrambe rappresentano una sorta di “auto-training” per affrontare al meglio i pregiudizi della società contro le donne di successo. Che la Ferragni abbia copiato o, per meglio dire, si sia ispirata a Gabrielle per fare bella figura all’Ariston, non sapendo quale argomento affrontare per dare un tono più elevato alla sua co-conduzione? Ne sapremo di più sé emergeranno nuovi particolari o se l’influencer stessa risponderà alle accuse della Lucarelli. Di sicuro, non vive di reciproca simpatia il rapporto tra le due donne e, in generale, tra la scrittrice e i “Ferragnez”.

Non poteva, mancare, infatti, il biasimo di Selvaggia nemmeno sulla presunta crisi matrimoniale tra Chiara e Federico, esplosa dopo le performances ben poco “politically correct” di Fedez durante il Festival. Beccati entrambi all’ingresso di uno studio di psicoterapia nei giorni immediatamente successivi alla conclusione della kermesse canora, la Lucarelli aveva già così commentato, alla sua solita maniera sarcastica: “Comunque la si pensi, chi doveva promuovere la psicoterapia in 'sto Paese le sta facendo una pessima pubblicità” Questo, perché, in diverse occasioni sia Fedez sia la Ferragni hanno dichiarato di seguire una terapia singola e anche una di coppia e sottolineato quanto sia importante prendersi cura della propria salute mentale. Come finirà? A noi non resta che attendere sereni il prossimo capitolo.