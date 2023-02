Michelle Hunziker "massacrata in ogni modo": cosa non vedrete in tv

21 febbraio 2023 a

Tutto pronto a Canale 5 per il ritorno di Michelle Hunziker e il suo one-woman show, Michelle Impossible. Dopo le due puntate speciali del 2022 e il relativo grande successo di ascolti, la showgirl svizzera torna dunque sul "luogo del delitto" trasformando lo spettacolo celebrativo dei suoi primi 20 anni di carriera in show a tutto tondo, ribattezzato per questa seconda stagione Michelle Impossible & Friends.

Intervistata del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l'ex moglie di Eros Ramazzotti e madre di Aurora (che tra poche settimane la renderà nonna per la prima volta, a soli 46 anni magnificamente portati) ha rivelato il ruolo centrale che varano le sue spalle comiche: Katia Follesa, il Mago Forest e la Gialappa’s Band, in un suggestivo incrocio tra Zelig e Mai dire... che promette fuochi d'artificio. "Io poi mi metto sempre a disposizione per essere massacrata in ogni modo", è il suo commento ironico che rende l'attesa ancora più succulenta. La vigilia l'ha vissuta con emozione: "Ho dormito cinque ore in due giorni", spiega nell'intervista, sottolineando il ruolo avuto dall'amico Fiorello nella gestazione del programma: "Parlo molto con lui, di come mi piace fare televisione e ci siamo scambiati delle idee". E' proprio di Fiorello, per esempio, la paternità del nome dello show.

Non sarà, insomma, un nuovo "anniversario" della sua vita professionale: "La celebrazione non è fatta in modo classico con i salamelecchi, proponiamo di volta in volta una chiave inedita". Proprio Eros, l'uomo che di fatto l'ha introdotta, giovanissima nel mondo dello spettacolo italiano, "ci sarà ma in una veste nuova - anticipa ancora Michelle -, per la prima volta farà una chiacchierata molto bella con nostra figlia Aurora". Anche Aurora, con pancione, parteciperà alle tre puntate dello show.