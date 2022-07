Lino Banfi e la moglie malata di Alzheimer, "Papa Francesco mi ha detto che non può"

03 luglio 2022 a

Il suo ultimo desiderio Lino Banfi lo ha affidato a Papa Francesco. E lo ha poi confidato, con una commovente lettera aperta, al settimanale Intimità. Il grande e amatissimo attore pugliese sta vivendo con estrema riservatezza il dramma della moglie Lucia, affetta da tempo dall'Alzheimer. Dopo 60 anni di matrimonio e altri 10 di fidanzamenti, l'interprete di Nonno Libero in Un medico in famiglia si spende in parole dolcissime per la donna della sua vita, alla quale idealmente si rivolge dalle pagine del settimanale.

"Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio di, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita" “Il Papa - si legge ancora - mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi".

Nonostante il dolore per la malattia della consorte, Banfi ha ancora obiettivi nel cinema e nella televisione: "“Sono le mie ‘ultime cartucce’: l’età è quella che è, ma non voglio fermarmi adesso". E per i suoi centinaia di migliaia di irriducibili fan, forse, è il regalo più inatteso e gradito.

