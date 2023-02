Michelle Hunziker, "magari anche con Tomaso": parole pesanti sul suo ex

23 febbraio 2023 a

"Sarò nonna, felice e single". Michelle Hunziker lo sottolinea nell'intervista al Corriere della Sera per presentare il suo momento d'oro, tra lavoro (il ritorno in tv con Michelle Impossible & Friends, su Canale 5) e la famiglia, con la figlia Aurora Ramazzotti che tra poche settimane le darà il suo primo nipotino.

La showgirl svizzera è caricata a molla in vista del debutto della seconda stagione del suo spettacolo, che avrà tra gli ospiti fissi anche l'ex marito Eros Ramazzotti, Loredana Bertè, Max Pezzali, Claudio Bisio, Il Volo, Belen Rodriguez, Pio e Amedeo, Piero Chiambretti. Un parterre de roi d'altri tempi: "Il varietà vecchio stile è sempre stato il mio sogno - spiega al Corsera -; faccio parte di quella generazione che è cresciuta con il varietà vero e metterlo in scena in modalità 2.0 è una grande sfida. Il varietà non è solo canto e ballo, ma anche emozioni, risate, comicità, divertimento".

E proprio la presenza di Ramazzotti sarà una dei punti forti dello show. "Celebreremo Eros e sarà anche molto emozionante sentirlo parlare di nonnitudine e di tutto quello che comporta. Sarà un momento estremamente gioioso e divertente". Michelle diventerà nonna a soli 46 anni, un paradosso vista la sua vita privata particolarmente movimentata: "È stranissimo se penso al bambino che sta per arrivare, ho solo 19 anni in più di Auri, sto vivendo la sua gravidanza con un’intensità incredibile, come una quarta maternità, io ho ancora due bambine piccole da crescere (avute da Tomaso Trussardi, ndr), avrò una casa piena di bambini... Sono fiera di poter essere una nonna così giovane perché posso far casino con mio nipote: lo porterò a sciare, a fare sport, ho ancora tanta energia".

Il rapporto con Eros, trasformatosi da grande amore a sincera amicizia, è il modello a cui la Hunziker aspira anche per Trussardi, da cui si è separata un anno fa: "Ci vuole tempo - ammette - ma spero che sia così anche con Tomaso: riuscire a volersi bene e capire che bisogna salvare le cose belle è il mio obiettivo. Per me è naturale". Quando finisce un amore "è chiaro che all’inizio c’è il dolore, ma con il tempo se ne va. Io non conosco proprio quei sentimenti, sono sempre molto sincera durante i rapporti, dico sempre quello che penso. Forse questo aiuta a buttare fuori tutto". Per ora, meglio concentrarsi sul lavoro che sull'amore (dopo la fine della fugace relazione estiva con Giovanni Angiolini): "Sono single e contenta così, sono in un momento in cui mi basto, sentimentalmente va bene così".