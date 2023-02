Aurora Ramazzotti: "Il triste destino di papà". Occhio a questa foto...

20 febbraio 2023 a

Si avvicina il grande giorno del parto, per Aurora Ramazzotti, che nell'attesa ha fatto sapere ai suoi followers su Instagram di aver deciso di stampare oltre 100 fotografie, una sorta di album dei ricordi della sua vita, i più belli ed emozionanti. Un album che, un giorno, consegnerà a suo figlio, un maschietto, che avrà con Goffredo Cereza.

Al centro dell'album proprio la sua love story con Goffredo, tra momenti romantici e simbolici. "L'obiettivo è quello di raccontare la nostra storia fino all'arrivo del pargolo, come se stessi parlando direttamente a lui", ha spiegato Aurora Ramazzotti. La copertina? Semplice: "Ti presento mamma e papà".

E parlando proprio di Goffredo, ecco che ad un certo punto Aurora, con ironia, ha scritto "il triste destino di papà". Lo ha scritto a corredo di una peculiare pagina dell'album, in cui lei e Cereza si mostrano felici e spensierati in vacanza nel 2019. E negli scatti ecco Goffredo impegnato a fotografare Aurora in bikini da ogni tipo di angolatura possibile, il tutto ovviamente su esplicita richiesta di lei.

"Sono partita come se stessi rivisitando io stessa i ricordi cercando di renderli scorrevoli e divertenti", ha spiegato Aurora Ramazzotti a una seguace che le chiedeva come poter comporre un simile album. Giorni di dolcezze, tenerezze e ricordi, per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Giorni buoni per un primo album di ricordi destinato ad ingrandirsi di anno in anno.