Cecilia Rodriguez, "quello...": rivelazione a luci rosse

Tra le sorelle più famose d’Italia nel mondo dello spettacolo, ne abbiamo due d’importazione che non mancano mai di far parlare di sé. Stiamo parlando delle argentine Belen e Cecilia Rodriguez. Se, da un lato, la prima è ora al centro dell’attenzione per la conduzione del programma Le Iene, su Italia 1, l’altra alimenta il gossip con la sua lovestory con Ignazio Moser, figlio del celebre ciclista Francesco, vincitore del Giro d’Italia 1984. E proprio Cecilia è incappata in una gaffe social molto divertente.

Dopo aver parlato con i fan su Instagram durante una stories, dopo aver pubblicizzato brand dei quali è ambassador e aver fornito il suo codice sconto per le spese online, nel salutare tutti dice una frase “sconveniente”: “Ciao, vado a riposarmi, vado a fare un pisellino!”. Ovviamente intendeva “pisolino”, così Cecilia è costretta a correggersi nella stories successiva: “Volevo dire pisolino! Quell’altro l’ho già fatto stamattina…”. Insomma, la toppa è peggio del buco, avendo dato una sfumatura ancora più osè di prima e con tanto di tag anche al suo Ignazio che non lascia spazio a fraintendimenti.

Un episodio divertente e sicuramente meno imbarazzante, se pensiamo alla gaffe di una giornalista di una rete locale lombarda che, qualche anno, fa annunciò in diretta al telegiornale i candidati alle regionali per la corsa al “Pisellone”, invece di dire “Pirellone”, cioè il palazzo dove c’era la vecchia sede della Regione Lombardia. Nella gaffe di Cecilia Rodriguez, anzi, c’è una nota positiva. Quel tag a Ignazio Moser, infatti, è una smentita alla presunta crisi con il fidanzato e una conferma, invece, dell’intesa tra i due piccioncini. Non è dato sapere, certo, se il presunto tradimento di lui ci sia effettivamente stato e se il matrimonio in vista abbia rischiato seriamente di naufragare.

La stessa Rodriguez non era quella dell’ultima gaffe, ma si era mostrata molto più provata e, dettaglio non trascurabile, non indossava più l’anello di fidanzamento. Mentre era in macchina alla guida, addirittura, Cecilia aveva ripreso il suo fidanzato col cellulare mentre faceva jogging. E in molti pensavano che fosse una sorta di pedinamento. Niente di serio, anzi, qualche “stories” più tardi ecco che lo stesso Moser appare immortalato da Cecilia mentre sta dormendo. Crisi quantomeno annullata, dunque, e via con i preparativi alle nozze, che dovrebbero tenersi durante la prossima estate a Trento, dove si trova l’azienda vitivinicola della famiglia Moser. I testimoni di Cecilia? Ovviamente sua sorella Belen Rodriguez e il cognato Stefano De Martino.