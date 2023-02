Noemi Bocchi, cos'è la "diastasi addominale": di cosa soffre davvero

24 febbraio 2023 a

Noemi Bocchi si è confidata per la prima volta con i suoi follower su Instagram. In una lunga lettera, infatti, la nuova fiamma di Francesco Totti ha confessato di soffrire di diastasi addominale, una particolare patologia che in genere colpisce le donne dopo la gravidanza. La Bocchi ne ha avute due: con l'ex marito Mario Caucci ha avuto Sofia e Tommaso, che oggi hanno rispettivamente 10 e 8 anni.

Ma cos'è nel concreto la diastasi addominale? Si tratta dell’allargamento e dell'eccessiva separazione della muscolatura retto-addominale centrale, in senso longitudinale. Leggo spiega che "questa muscolatura, che è una delle principali della parete addominale anteriore, è formata da un muscolo retto addominale destro e un muscolo retto addominale sinistro, tenuti uniti da una sottile banda di tessuto connettivo, la cosiddetta linea alba, che corre da sotto lo sterno fino alle ossa del bacino, congiungendo i due muscoli retto-addominali e permettendo la continenza dei visceri interni. Questa fascia è molto resistente, ma poco elastica, per questo quando, per qualche ragione, si sfibra o assottiglia, difficilmente torna alle sue condizioni iniziali in modo spontaneo".

La diastasi addominale, inoltre, è un problema che può essere più o meno grave a seconda dell’allontanamento, maggiore o minore, dei due muscoli retto-addominali. Sotto al post di Noemi, comunque, non è passato inosservato il commento di sostegno dell'ex capitano della Roma, che ha scritto: "Ed io ti sarò vicino".