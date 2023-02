Costanzo, il dolore di Pippo Baudo: "Senza parole"

24 febbraio 2023 a

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha addolorato tutti, giornalisti, politici, volti noti della televisione. Grande il cordoglio per la morte del noto giornalista romano, che si è spento oggi all'età di 84 anni. Incredulo e triste anche Pippo Baudo. "Non lo sapevo e sono senza parole, è una notizia dolorosissima - ha detto a caldo all’Adnkronos -. È stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare".

"È un uomo che ha vissuto anche pericolosamente, ha subito diversi attentati...un uomo completo", ha proseguito il conduttore, non nascondendo una profonda commozione per la notizia. Nel frattempo è stato deciso che oggi Pierluigi Diaco non andrà in onda in diretta con il suo BellaMa' su Rai 2 in segno di lutto per la morte di Costanzo. Ad annunciarlo, sempre sulla seconda rete, è stato Milo Infante, conduttore di Ore 14, il programma che precede quello di Diaco.

Al posto di BellaMa', ha spiegato Infante, andrà in onda l'ultima intervista che Diaco aveva fatto al giornalista. Un messaggio di condoglianze è arrivato anche da Gianni Morandi, che su Facebook ha scritto: "È un grande dolore. Ci conoscevamo da sempre, gli volevo bene. Ciao, Maurizio".