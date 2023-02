Fedez confessa: "Per dire una frase...", cosa gli è successo

24 febbraio 2023 a

I fan di Fedez sono molto preoccupati per le sue recenti uscite pubbliche, in cui è apparso provato e anche con una forte balbuzie che non gli consente di tenere un discorso fluido. Un malessere che può essere collegato a tante cose, alla presunta crisi con Chiara Ferragni o a un periodo di forte stress psicologico, legato a tutto ciò che è successo al Festival di Sanremo, dove Fedez è stato protagonista di alcune delle principali polemiche, soprattutto politiche, di questa edizione.

"Da chi prendi tu i soldi": Fedez contro Selvaggia Lucarelli, finisce in rissa

Lo scorso 22 febbraio il rapper aveva palesato difficoltà a parlare durante la presentazione del suo nuovo podcast finanziario. “Spero di non balbettare come oggi perché mi è partita la balbuzie”, aveva confidato Fedez. Oggi, venerdì 24 febbraio, il problema si è presentato nuovamente in un video che il rapper ha pubblicato per rispondere a Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima lo ha accusato di fare beneficenza per Carlo Benedetti con le uova di Pasqua: un caso simile a quello che la giornalista aveva scatenato con Chiara Ferragni e il pandoro.

“Vi chiedo scusa per la balbuzie ma è un problema che ho da un po’ di tempo e ci metto un po’ a formulare una frase”, ha spiegato Fedez, che poi è entrato nel merito della questione, rispondendo alla Lucarelli: ”La tua ossessione nei miei confronti oggi ha superato un limite che ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo in cui asserisci che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro. Quando in realtà io faccio beneficenza per una Fondazione che si chiama Tog, per dei bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi e complessi”.