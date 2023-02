Costanzo, la voce sulle cause della morte: "Perché era ricoverato"

24 febbraio 2023 a

Emergono nuove indiscrezioni sulla scomparsa di Maurizio Costanzo, che si è spento oggi all'età di 84 anni. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, pare che il presentatore e giornalista marito di Maria De Filippi soffrisse di problemi di cuore che l’avevano costretto a diversi ricoveri negli ultimi anni. La morte è sopraggiunta mentre si trovava nella Clinica Paideia a Roma. Lì si sarebbe trovato in cura da una settimana.

Secondo il Corsera, comunque, Costanzo sarebbe rimasto vigile fino a poco prima di morire. In attesa delle prime parole della moglie, Serena Bortone ha confermato in diretta a Oggi è un altro giorno le informazioni per l’ultimo saluto al conduttore prima della cerimonia funebre ufficiale: la camera ardente di Costanzo sarà aperta dalle 10:30 di domani, sabato 25 febbraio, fino alle 18:00 di domenica 26 febbraio.

Poco dopo, in trasmissione, la Bortone ha fatto sapere anche la data e l’ora dei funerali: la cerimonia si svolgerà lunedì 27 febbraio alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma. Tantissimi i colleghi del mondo dello spettacolo che gli hanno reso omaggio nelle ultime ore. Tra di loro Mara Venier, Simona Ventura, Barbara D’Urso, Tommaso Zorzi, Salvo Sottile e Pippo Baudo. Bruno Vespa, Alba Parietti e Vittorio Sgarbi hanno invece avuto occasione di esprimere il loro dolore in collegamento a Oggi è un altro giorno dalla Bortone.