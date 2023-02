Marta Flavi, "Rebecca la prima moglie...": perché non sarà al funerale di Costanzo

25 febbraio 2023 a

a

a

Marta Flavi non sarà presente al funerale di Maurizio Costanzo, venuto a mancare all’età di 84 anni. La terza moglie del celebre giornalista e conduttore televisivo ha ribadito l’assenza a Repubblica, che l’ha contattata telefonicamente: “Ho già detto quello che volevo dire. Ripeto che al funerale di Maurizio non voglio andare. Sarebbe come una ‘Rebecca la prima moglie’, non sarebbe elegante e non mi va”.

"Mi fai pena, per questo...". Costanzo, il vip a cui ha salvato la vita

Prima di ribadire la sua posizione, la Flavi era stata intervistata sempre da Repubblica riguardo al legame con Costanzo: “È un uomo a cui sono rimasta molto legata. Siamo stati molto innamorati. Quattro anni insieme con un anno di matrimonio. Una persona molto affascinante. E pensare che molta gente in quel periodo faceva discorsi cretini sulla nostra coppia, perché io ero bella e lui secondo loro no. Ma bastava ascoltarlo per dieci minuti e ti innamoravi di lui, ti conquistava con le sue attenzioni e dimenticavi subito il suo abbondante aspetto. Di Maurizio ricordo solo cose belle”.

"Come l'ho trovata": Luciana Littizzetto, rivelazione choc sulla De Filippi

Al Corriere della Sera la Flavi ha invece confidato di aver “cancellato le tante cose brutte” e che con il tempo è rimasto l’affetto: “Ha fatto parte della mia vita. Ormai c'era serenità da parte di entrambi”. Con Maria De Filippi non c’è mai stato rapporto: “Mi dispiace per lei e per i figli. La morte è orribile. Sono sconvolta, mi dispiace tanto. Maurizio Costanzo è stato un uomo importante nella mia vita".