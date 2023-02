Insinna, il dramma mai superato: "Vorrei tornare indietro"

26 febbraio 2023 a

Flavio Insinna si racconta a Tv sorrisi e canzoni. Il conduttore de l'Eredità non usa giri di parole e parla di un lutto, di un dolore che non ha mai superato: la scomparsa improvvisa di Fabrizio Frizzi. E Insinna ricorda l'amico Fabrizio a modo suo in modo chiaro lasciando intendere quanto fosse forte il legame con l'ex compagno di Rita Dalla Chiesa: "Sarebbe bello poter tornare indietro e far condurre e Fabrizio tutte e 5000 le puntate. Mi manca, è una punta di malinconia nella storia perfetta de L’Eredità".



E ancora: "Noi cerchiamo di tenere sempre vivo il suo sorriso", ma di certo questa lutto ha segnato e non poco Insinna. Poi ha svelato un retroscena su Carlo Conti, l'uomo che lo ha portato al timone de l'Eredità: "Quando iniziai L’Eredità Carlo mi disse: ‘Se hai bisogno di consigli e sai che io ci sono, bussa". Infine parla della sua esperienza professionale proprio in Rai alla guida di uno dei quiz show più seguiti: "È una bella soddisfazione perchè riuscire a divertirsi in tempi folli come quelli che stiamo vivendo è rivoluzionario".