Michelle Hunzkier, la mamma? Meglio della figlia: la foto virale

La mamma di Michelle Hunziker? Più in forma della figlia. A rivelare i segreti di Ineke, è la figlia Michelle che sui social mostra la sua mamma. "Altro che fashion week, io la mia fashion week la faccio qua con la mamma, la modella numero 1". Il segreto di nonna Ineke? Lo rivela sempre la figlia: un bicchiere di vino. "Sempre col bicerin...", sottolinea scherzando la conduttrice. La nonna di Aurora Ramazzotti a breve diventarà bisonna.



E così, bella e raggiante, si gusta un bicchiere di vino in compagnia della figlia dopo aver preparato un pranzetto, come rilevato dalla figlia Michelle. "Grazie per il pranzetto mamma" continua Michelle, mentre sua madre sorride e dice "Prego". Chissà cosa ne pensa proprio mamma Ineke di un possibile ritorno di fiamma tra Michelle ed Eros. I due sono apparsi molto affiatati nel corso dell'ultima puntata di Michelle Impossible. Frasi, duetti e dediche che hanno riacceso le fantasie dei fan che sperano in una reunion della coppia. Una delle più amate dagli italiani.