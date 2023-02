Eros Ramazzotti, la rivelazione: "Papà di nuovo?". E la Hunziker...

26 febbraio 2023 a

Eros Ramazzotti non si nasconde più. L'ex di Michelle Hunziker in un'intervista a Oggi parla del suo futuro da nonno: "“È un maschietto, ma non so ancora che nome gli daranno. Le scelte dei figli sono sacre. Se fosse stato scelto Eros come nome? Sarei stato felice, ma adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote". Poi però parla anche della sua vita privata e non ha alcuna paura di far progetti come quello di pensare ad un altro figlio: "Non mi interessa quel che pensa la gente”, spiega al settimanale. “Se uno si innamora fa quello che sente. Quando troverò la mia anima gemella, perché escludere a priori una nuova paternità? E io infatti non lo escludo".



E negli ultimi tempi i fan sperano in una reunion con Michelle Hunziker che di fatto da qualche tempo ha lasciato Tomaso Trussardi. E sul palco di Michelle Impossible, il nuovo show della Hunziker, Ramazzotti ha dedicato alla sua ex compagna "Più bella cosa", la canzone manifesto del loro amore. I fan sognano e di fatto nel gossip tutto è possibile, anche una impensabile reunion di una delle coppie più amate d'Italia.