Gianni Morandi, la frase di Lucio Dalla che ha cambiato tutto: "Come se..."

Gianni Morandi è stato tra gli ospiti di Fabio Fazio della puntata di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 26 febbraio su Rai 3. Il cantante, protagonista di una carriera da record con più di 50 milioni di dischi venduti, oltre 600 brani incisi e 230 collaborazioni, è reduce dalla co-conduzione del Festival di Sanremo, che l’ha visto anche esibirsi con Al Bano e Massimo Ranieri, e ha celebrato il 60esimo anniversario dell’uscita del suo brano Fatti mandare dalla mamma, reinterpretando il grande successo in featuring con Sangiovanni, col quale si è esibito dal vivo nel corso della puntata.

Una delle collaborazioni più importanti di Morandi è stata quella con Lucio Dalla, di cui nel 2023 ricorrono gli 80 anni dalla nascita. I due, che sono stati grandissimi amici, insieme hanno inciso un album, Dalla/Morandi, che ha fatto la storia della musica italiana. "Lui diceva 'tu sei troppo intonato, devi cantare più normale, come se fossimo in macchina e guidi. Non serve essere intonati, bisogna avere un feeling particolare'", ricorda Morandi nello studio di Fazio. E quel feeling tra loro è stato più che mai speciale.

Quindi, conclude il cantante: "Impari tante cose conoscendo gli altri. Sono diventato famoso quasi senza accorgermene, poi ho incontrato talmente tanta gente, personaggi straordinari...".