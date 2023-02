Maurizio Costanzo, Sgarbi confessa: "Se Cacciari va in televisione..."

27 febbraio 2023 a

"Maurizio Costanzo ha fatto sì che la sua televisione fosse il nostro mondo". Vittorio Sgarbi, nel corso della puntata Zona Bianca (Rete4), ha raccontato di persone che quando lo incontrano gli dicono "Io la conosco, la vedo sempre da Costanzo". E questo, puntualizza il sottosegretario alla Cultura, "anche se il Maurizio Costanzo Show non ci sia più da anni. Il Costanzo Show era il prolungamento della vita. Lui ha reso spettacolare la quotidianità", spiega Sgarbi ricordando che "lui ha cominciato con me a trovare personaggi che avevano dei contenuti intellettuali quando nessun intellettuale andava in televisione. Non andava Umberto Eco, non andava Furio Colombo. Oggi, dopo che io ho aperto la strada, e lui ha intuito che si poteva parlare d'arte e di letteratura, Massimo Cacciari va in televisione, così come Stefano Zecchi: personaggi che non hanno ritenuto umiliante, con lui, di andare in televisione".

Sgarbi trova parole di elogio anche per Maria De Filippi, definita "la principale erede di Costanzo". "Conoscendo la materia umana Maria ha inventato dal niente personaggi non dico degradati ma che non hanno nessuna possibilità di accesso a nient'altro che i loro istinti sessuali", puntualizza Sgarbi. "Uomini e Donne è un capolavoro di miseria e di capacità d'inventare personaggi dal niente".