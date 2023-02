Arisa, un messaggio inquietante: "Muoio solo io sola, sempre"

27 febbraio 2023 a

Una poesia condivisa da Arisa sul suo profio Istagram sta facendo preoccupare i fan. La cantante e insegnante di Amici ha pubblicato un'immagine insolita in cui si vede una "pallina" di plastilina rosa. La poesia invece recita: "L’istinto che ho dentro mi porta in angolo sul pavimento. Piccola piccola mi faccio, rannicchiata come un sasso e non solo per la postura. Da me non esce più niente, non entra più nessuno. Rotolo per inerzia e sbatto ovunque ma non mi sciolgo e non mi mescolo. Per chiedere aiuto mi disintegro e mi sparo dallo stomaco urlando addosso a un altro. Lo uccido ma non muore, muoio solo io sola, sempre. Chissà cosa potrei fare per ricompormi e molleggiare. Da questa pietra, in plastilina mi vorrei trasformare".

Le parole dell'artista hanno messo in allarme i fan, che per questo si sono affrettati a darle il loro sostegno sotto al post. Qualcuno per esempio ha scritto: "Non mollare Arisa, il tuo unico problema è essere buona e gentile". Qualcun altro: "Sei davvero fantastica". In realtà, poi, nelle sue storie Instagram, Arisa ha chiarito che si tratta solo di una poesia e nulla più.

Alcune settimane fa, invece, la cantante è scoppiata in lacrime nello studio di Amici, dove ha confessato a Maria De Filippi e ai colleghi di essere in un periodo difficile della propria vita. Inoltre, la cantante si è detta dispiaciuta per il fatto che da due anni a questa parte Amadeus non la chiami al Festival di Sanremo.