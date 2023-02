Giorgia, veleno contro Meloni: "Spero sappia cosa fare. E sui migranti..."

27 febbraio 2023 a

Giorgia, dopo l'esperienza del Festival di Sanremo, si racconta e in particolare parla del periodo difficile vissuto dopo l'emergenza Covid, che l’aveva quasi indotta a lasciare il mondo della musica, e di politica. In una intervista a Il Corriere della Sera, infatti, la cantante ribadisce di essere una oppositrice di Giorgia Meloni e torna quindi sulle polemiche scaturite dalla sua presa di posizione politica nelle settimane che avevano preceduto le elezioni politiche di settembre, con quella sorta di "meme" nel quale insultava la Meloni.

Giorgia parla delle sue priorità politiche che sono l'emergenza climatica - che è il tema di una canzone scritta con Elisa e che fa parte del suo ultimo album - e la questione dei migranti. "Sono argomenti che condividiamo. Francesca Michielin ha ragione. Gli artisti devono schierarsi e non pensare solo a follower e cuori". Anche contro Giorgia Meloni, le chiedono. "Spero che il primo ministro sappia cosa fare. Se le cose giuste le fa chi non ho votato va bene lo stesso". Quindi, sul meme contro la Meloni - "Anche io sono Giorgia ma non rompo i cogli*** a nessuno" - che fece arrabbiare la Meloni, commenta: "Era un meme che ho riportato, non l’ho fatto io… Pensavo che avremmo riso tutti, lei compresa, invece abbiamo riso in tre… Spero che quando mio figlio crescerà saprà che mamma credeva in qualcosa".