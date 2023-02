Sabrina Ferilli, strazio ai funerali di Costanzo: dietro alla De Filippi...

27 febbraio 2023 a

"Più persone come Sabrina Ferilli, che prende il primo volo da Tokyo per stare vicina a Maria in un momento come questo". Commuove l'Italia il gesto dell'attrice romana, grande amica di Maria De Filippi, tornata precipitosamente in Italia dopo la morte di Maurizio Costanzo, marito della conduttrice di Amici, Uomini e donne e C'è posta per te e gigante della tv italiana scomparso venerdì a 84 anni, dopo un improvviso e imprevedibile aggravamento delle sue condizioni a una settimana da un'operazione al colon a cui si era sottoposto.

La Ferilli aveva annunciato sui social il suo gesto, e le telecamere di Verissimo che hanno seguito in diretta i funerali di Costanzo su Canale 5, facendo il pieno di commenti positivi. Da anni Sabrina e Maria sono una coppia solidissima dentro e fuori dal set di Tu si que vales, un sodalizio cementato dalle battute comiche in scena e da una straordinaria intesa umana. In chiesa, la Ferilli è seduta nel secondo banco, seduta con aria affranta, proprio dietro alla De Filippi che aveva accanto il figlio Gabriele e Pier Silvio Berlusconi.

In queste ore, proprio la Ferilli ha spopolato per un suo commento a un post su Instagram di Selvaggia Lucarelli, che stigmatizzava l'atteggiamento di alcune persone che hanno osato chiedere alla De Filippi un selfie alla camera ardente di Costanzo. "Per me era un vaffan***o al primo telefono che vedevo", ha chiosato la giornalista trovando il plauso della Ferilli: "Minimo… Perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione non credo te la possa insegnare io… Ma ti farei capire che non si fa".