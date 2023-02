Maurizio Costanzo, i funerali: chi è la donna a fianco di Maria De Filippi

27 febbraio 2023 a

Maria De Filippi, ha fatto il suo ingresso nella Chiesa degli Artisti di Roma, seguendo di pochi minuti l’arrivo del feretro di Maurizio Costanzo prima dei funerali solenni. Con lei in auto prima e in prima fila a fianco a lei poi, c’era Raffaella Mennoia, autrice storica di Uomini e Donne e di Temptation Island, nonché una delle migliori amiche della conduttrice. Al suo ingresso, la De Filippi, completo e occhiali da sole neri, è stata accompagnata per mano dal figlio Gabriele. Pochi minuti dopo è stata la volta di Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, che poi si è seduto anche lui in prima fila a fianco alla conduttrice.

"Si è chiuso il sipario ma è finito il primo atto", ha detto don Walter Insero celebrando i funerali solenni di Maurizio Costanzo. "L’amore e l’amicizia non vengono spenti dalla morte. Magari adesso sta facendo delle interviste". In chiesa dietro Maria De Filippi la sua cara amica Sabrina Ferilli con Flavio Cattaneo, Aurelio De Laurentiis, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il sindaco Roberto Gualtieri, Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini con Silvio Testi, Luciana Littizzetto, Christian De Sica, Vittorio Sgarbi, Stefano Coletta, Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli, Carlo Conti, Enrico Mentana, Eleonora Giorgi, Valerio Scanu, Mara Venier, Milly Carlucci.