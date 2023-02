"Lascio". Sonia Bruganelli, doccia gelata a Mediaset

28 febbraio 2023 a

a

a

Sonia Bruganelli è una delle protagoniste del GfVip di Alfonso Signorini: per il secondo anno consecutivo, infatti, veste i panni dell'opinionista del reality. Questa, però, potrebbe essere l'ultima volta. Le dichiarazioni da lei fatte al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni fanno pensare a un suo possibile addio alla trasmissione.

"Mi ha toccato le t***te. Poi non so...": raptus e rissa, imbarazzo a Mediaset

Quando le è stato chiesto cosa farebbe nel caso in cui Signorini le proponesse di fare l’opinionista del GfVip per la terza volta, la moglie di Paolo Bonolis ha risposto in maniera netta: “Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune ragazze uscite dal Gf, come Soleil Sorge e Giulia Salemi, abbiano questa possibilità. Per loro è un mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”.

"Solo una cosa divideva Costanzo e la De Filippi": la rivelazione di Signorini

La Bruganelli, poi, ha parlato anche di Avanti un altro, la seguitissima trasmissione condotta da Bonolis su Canale 5. Qualche giorno fa si era parlato di una possibile chiusura del programma dopo l'edizione dell'anno prossimo. A tal proposito l'opinionista ha detto: “No, non se ne è mai neppure parlato”. A parlare di quella ipotesi era stato l'autore televisivo Marco Salvati, intervenuto a Casa Pipol. Infine, tornando al suo ruolo al GfVip, la Bruganelli ha confessato che quest'anno il clima in studio con la collega Orietta Berti è più sereno. L'anno scorso, invece, faceva coppia con Adriana Volpe, e le due non sono mai sembrate in perfetta sintonia.