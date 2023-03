Fedez assente alla presentazione di Lol 3, mistero e ansia tra i fan

02 marzo 2023 a

Giallo e mistero su Fedez. Il rapper infatti non si è presentato alla conferenza stampa della terza stagione di "Lol: chi ride è fuorì", di cui è conduttore insieme a Frank Matano. Attesissimo dopo la sparizione social seguita al festival di Sanremo (su cui si sono fatte mille illazioni, da una crisi matrimoniale con Chiara Ferragni alla montatura pubblicitaria), il rapper non è intervenuto né ha mandato un contributo video. "Ci segue da lontano", ha spiegato Serena Dandini che ha condotto la conferenza stampa del comedy show. Una circostanza che ha preoccupato e non poco i fan che seguono Fedez e la Ferragni sui social. L'ultima apparizione del rapper è stata in un video in cui mostrava chiari segni di balbuzie. E i fan sui social hanno mostrato tutta la loro preoccupazione.

È toccato dunque a Matano fare gli onori di casa, insieme alla Dandini, ai concorrenti della terza stagione - Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi - e allo ’special guest’ Maccio Capatonda, impegnato in apparizioni da disturbatore ai danni dei concorrenti e nel nuovo irresistibile personaggio di ’Riposaman’, supereroe del sonno, evidente risposta al ’Posaman’, lanciato nello stesso show da Lillo Petrolo. La terza stagione di ’Lol: chi ride è fuorì, prodotta come le prime due da Endemol Shine Italy, debutterà il 9 marzo su Amazon Prime.