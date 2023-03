Uomini e Donne, il dramma: "Ho rischiato di perdere la gamba"

03 marzo 2023 a

Non ha vissuto un periodo facile Aurora Tropea. La donna, tornata a Uomini e donne come dama del trono Over, ha raccontato di aver vissuto un periodo da incubo a causa di un tumore. E non solo, perché allo stesso tempo ha dovuto affrontare anche un lutto in famiglia. Dopo quanto vissuto in questi due anni, però, adesso Aurora è pronta a rimettersi in gioco. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la Tropea si è detta convinta del fatto che sia stata la vita stessa a portarla di nuovo nel programma di Maria De Filippi.

Stando alle anticipazioni sulla prossima puntata del dating show, pare che la dama non sia riuscita a dimenticare quanto accaduto due anni fa in quello studio, soprattutto con Armando Incarnato. Nonostante questo, la sua intenzione adesso è di rimettersi in gioco e trovare l’amore. "Ho perso una mia carissima zia, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, e io ho scoperto di avere un tumore quasi per caso - ha raccontato Aurora -. Mia cugina, a cui sono molto legata, si è tolta una cisti sul sopracciglio e hanno scoperto che era in realtà un tumore molto aggressivo, così ho deciso anche io di farmi controllare. Ho fatto una mappatura dei nei (esame che consiglio di fare a tutti!) e di conseguenza me ne hanno tolto uno: con l’istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno che si era ramificato: se non mi fossi fatta controllare in tempo avrei probabilmente perso la gamba”.

La dama, comunque, ha spiegato che la vita le ha dato “una seconda possibilità”. E ha aggiunto che in questo periodo così difficile in lei “è cambiato qualcosa nel profondo”: avrebbe iniziato ad amarsi di più e a sentire il bisogno di rimettersi in gioco. La Tropea ha rivelato anche di non aver avuto nessuna relazione importante in questi due anni fuori dagli studi. Ora, come detto da lei stessa, il pubblico di Canale 5 vedrà un’Aurora diversa e “più serena”.