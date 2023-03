Fedez, ferocia di Selvaggia Lucarelli: "Fai il tuo dovere", nel momento più cupo...

04 marzo 2023 a

Clamoroso attacco diretto a Fedez, alle prese con un delicatissimo momento personale. Il rapper milanese ha presentato un certificato medico che gli ha consentito di non presentarsi in aula come testimone al processo per i 6 morti della discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona. La scorsa settimana il marito di Chiara Ferragni era stato ancora assente, ma presentando come legittimo impedimento un inderogabile impegno televisivo. E Selvaggia Lucarelli, su Instagram, lo accusa: "Se davvero ti impegni molto per fare del bene all'umanità, oltre a uova e assegni sempre dati a favore di telecamera, vai a fare il tuo dovere di cittadino".

"L'altra volta dovevi girare uno spot, questa volta certificato medico - prosegue la giornalista del Fatto quotidiano su Instagram -. Intanto ci sono tante famiglie che dopo 5 anni ancora aspettano che sia fatta giustizia per cinque ragazzi e quella madre morti. E aspettano anni anche per rinvii come questi".

Poche ore fa, Fedez aveva rotto il silenzio per rispondere indirettamente a Fabrizio Corona, che venerdì mattina aveva insinuato come la Ferragni avesse chiesto il divorzio e anche per questo Fedez versasse in un situazione di prostrazione, quasi depressione. "Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai sociale - ha scritto l'artista su Instagram -. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie. Che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto". Tutto questo mentre nei giorni precedenti avevano fatto il giro del web i video in cui Fedez sembrava affetto da una balbuzie incontrollabile, forse legata al pesantissimo stress post-Sanremo, tra accuse politiche e gossip di crisi coniugale.