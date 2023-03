Domenica in, battuta hot di Loretta Goggi: "Friccica...?". Imbarazzo totale

05 marzo 2023 a

Loretta Goggi è stata ospite oggi 5 marzo di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice e cantante romana ha fatto una battuta "intima" che ha scatenato il pubblico sui social. Ad un certo punto, infatti, alla Goggi la conduttrice ha detto di vederla "friccicarella". "Quella cosa non friccica", ha risposto Loretta e Zia Mara è scoppiata a ridere. Solo allora la Goggi si è resa conto di aver detto qualcosa di imbarazzante. "Ho detto qualcosa di tremendo", ha commentato la cantante, coprendosi il viso con le mani, in imbarazzo.

Loretta Goggi ha poi parlato del suo rapporto con i social. Dopo aver ricevuto insulti e commenti volgari la cantante ha deciso di chiudere i suoi account e ha ribadito che non cambierà idea. Tanto che ha poi rionizzato con Mara Venier sulle donne che su Instagram e Facebook insultano e biasimano con molta cattiveria.

La cantante è stata a lungo legata al ballerino Gianni Brezza, conosciuto alla fine degli anni settanta e sposato nel 2008, dopo quasi trenta anni di relazione. Un amore che purtroppo si è interrotto nel 2011, quando lui è morto. Da allora Loretta non ha più avuto alcuna storia d'amore. Sa che non troverà mai un uomo come Gianni. Con lui ò'amore è stato troppo forte e intenso.