Marta Flavi, tutto in gran segreto: "Maurizio Costanzo? Dieci anni fa..."

Nei giorni di lutto per la morte di Maurizio Costanzo, avevano fatto scalpore le parole della sua ex moglie Marta Flavi. Il loro matrimonio era andato in fumo per l'ingresso del tutto casuale e folgorante di Maria De Filippi nella vita del grande giornalista e conduttore. Paradossalmente, negli anni, il più arrabbiato sembrava proprio il "papà dei talk italiani".

Marta Flavi, sei parole per "salutare" l'ex Costanzo: fan sconvolti | Guarda

"Con lei non ci parlo, chi è?", rispose avvelenato in una intervista. Dal canto suo, la ex conduttrice di Agenzia matrimoniale aveva preferito non andare ai funerali di Costanzo ("Non sarebbe elegante", si era difesa davanti alle critiche sollevate soprattutto sui social) riservando però parole dolci sulla loro storia: "È un uomo a cui sono rimasta molto legata. Siamo stati molto innamorati. Quattro anni insieme con un anno di matrimonio. Di Maurizio ricordo solo cose belle".

"Perché non andrò al funerale di Costanzo". La scelta (dura) della sua ex Marta Flavi

Ora però, intervistata dal settimanale Nuovo, la terza moglie di Maurizio ha rivelato un aneddoto fin a oggi tenuto nascosto alla stampa: "Dieci anni fa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi, la discrezione". Quindi i dettagli sorprendenti: "Mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva desiderio di rivedermi. Per l'incontro al teatro Parioli m’infilai una parrucca nera in testa. Volevo passare inosservata. Quando mi vide si mise a ridere e mi chiamò madame". Che cosa si siano detti, non è dato saperlo. Chissà, forse la discretissima Flavi attenderà altri 10 anni per rivelarlo.