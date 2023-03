Belve, Giacomo Urtis: "Io e Fabrizio Corona...", confessione spinta

Roberto Tortora 07 marzo 2023 a

Storie d’amore complicate a Belve. Questa sera, nel programma di Rai 2 condotto magistralmente da Francesca Fagnani con le sue interviste, ad intervenire tra i vari ospiti ci sarà anche Giacomo Urtis, meglio conosciuto come il chirurgo estetico delle star che, tra i vari argomenti, parlerà proprio di una sua storia d’amore o, quantomeno, di un flirt importante. Quello con Fabrizio Corona. Che ammette candidamente davanti all’intervistatrice romana: “Sicuramente ero invaghito, sì. Se ero ricambiato? Ti direi di sì”. La Fagnani lo incalzerà chiedendogli se è solo amicizia o amore, Urtis risponderà: “Un ibrido, quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte”. Quanto all’intimità, questa la sua risposta vaga, ma tutto sommato confermativa: “Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma…cose nostre (…) ci sentiamo ancora tutti i giorni”.

Una vita particolare quella del chirurgo, passato egli stesso attraverso tanti interventi estetici che ne hanno cambiato la fisionomia e che spesso fanno sentire Urtis spaesato: “Molte volte, quando scorro velocemente le vecchie foto sul telefono, non mi riconosco più. Fa strano, ma ci si abitua a tutto nella vita. Non mi crea malessere o disagio, sono felice. Se ho cambiato è proprio per essere più felice”. Quanto al suo patrimonio, la rivelazione del chirurgo sarà poi spiazzante: Io non lo so quanto guadagno, vivo di regali. Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà la paghetta: duecento euro a settimana! D’altronde vivo ancora a casa con i miei genitori. Mio padre è all’antica, vuole gestire tutto lui – confessa Urtis -, insomma si prende tutto. Mio padre è fatto così… è come il padre di Britney Spears!”

Chiusura, poi, su Silvio Berlusconi, di cui non ammette di essere il medico, ma che dimostra di conoscere bene: “Simpatizzo per lui e sono molto amico di Marta Fascina. Berlusconi è stato ed è ancora un bell’uomo. La sua bellezza non si può ridurre ad un carattere estetico, è bello a 360 gradi”. E, quando maliziosamente la Fagnani gli chiede se avrebbe agito diversamente sul volto del Cavaliere, Urtis risponde secco: “No, vanno bene così”. Eppure, nonostante l’amicizia, non è stato invitato alle nozze con la Fascina: “Non sono stato invitato. Avranno avuto solo parenti stretti. Se gli ho fatto il regalo? No, perché sono tirchio!”.