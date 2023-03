Schlein scambiata per un uomo. "Ma chi è questo?", gelo da Fazio

07 marzo 2023 a

Nonostante da dieci giorni non si faccia altro che parlare di Elly Schlein e della sua vittoria contro ogni pronostico alle primarie del Pd, i Cugini di campagna non l’hanno minimamente riconosciuta quando se la sono ritrovata davanti a Che tempo che fa, su Rai3. Quella da Fabio Fazio è stata la prima uscita televisiva della nuova segretaria del Pd, peccato che la famosa band si sia chiesta: “Ma chi è questa?”.

Il retroscena è stato svelato da Ivano Michetti, fondatore e chitarrista dei Cugini di campagna, in collegamento a Un Giorno da Pecora, la trasmissione in onda su RaiRadio1. “Non so chi fosse - ha dichiarato - mi hanno chiesto di fare una foto e l’ho fatta, ma non lo conoscevo”. Allora i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro gli hanno fatto notare che Schlein è una lei, non una lui. Tra l’altro nella foto che sta circolando sul web Michetti è proprio al suo fianco, ma a quanto pare non le ha prestato particolare attenzione.

“Come fa a non averla riconosciuta? Elly mia (adattamento di Anima mia) non l’avete cantata?”, ha insistito Lauro con tono quasi canzonatorio. Michetti è stato al gioco e ha risposto con ironia: “No, non l’abbiamo fatto perché non trovavamo la rima con Schlein, era impossibile”. Insomma, la nuova segretaria del Pd non ha lasciato il segno con i Cugini di campagna.