Elly Schlein, avete notato il braccialetto? L'ipocrisia della piddina da Fazio

Sia Elly Schlein sia Fabio Fazio durante la puntata di Che tempo che fa, su Rai tre, il 5 marzo, indossavano un braccialetto giallo. Di cosa si tratta? A ben guardare sul bracciale si legge la scritta #veritàpergiulioregeni. Come osserva il Giornale entrambi lo indossano sempre, il conduttore durante le interviste e la neo segretaria del Pd durante tutta la campagna elettorale e anche adesso.

Proprio la Schlein qualche tempo fa aveva attaccato su Twitter il governo di Giorgia Meloni: "Sette anni dal sequestro di Giulio Regeni. Vogliamo verità e giustizia, accanto alla famiglia e all'onda gialla che stasera si ritrova a Fiumicello. Assurdo che il governo creda alle false rassicurazioni egiziane. Non hanno mai collaborato né fornito gli indirizzi dei torturatori". Peccato che la Meloni fosse in carica da poco mentre negli ultimi anni lo è quasi sempre stato il suo partito.

E infatti, sui social qualcuno le faceva notare: "Ok, supponiamo per assurdo che lei ed il Pd arriviate al governo, cosa farà per cercare questa verità?". Domanda chiara e diretta, semplice, alla quale però nessuno, tantomeno la segretaria dem ha risposto.

Insomma, questo braccialetto giallo esprime tutta l'ipocrisia della sinistra davanti alla tragedia di Giulio Regeni. Per la cronaca, nell'ultima puntata di Che tempo che fa lo indossava anche Luciana Littizzetto.