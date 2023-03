Eros Ramazzotti, Hunziker dimenticata: "È lei la nuova fiamma"

Roberto Tortora 08 marzo 2023 a

Sono cose della vita, vanno presse un po' così. Parole che canta Eros Ramazzotti, che stupisce tutti i suoi fan su Instagram con una foto inequivocabile che, di fatto, annuncia il suo nuovo fidanzamento. Nello scatto, infatti, il cantante si mostra con una ragazza intento a baciarla e con la dedica: “Auguri Amore Mio”. Già… ma chi è la nuova fiamma di Eros? Non la si vede in volto, non ci sono tag né riferimenti. Che sia Giulia Accardi, una modella “curvy” di Marsala già beccata con Ramazzotti tempo fa e immortalata dal magazine “Diva e Donna”? Una bellezza mediterranea che sfila sulle passerelle italiane rilanciando il concetto dell’inclusività, contro i canoni classici di bellezza. Diplomata al Liceo Classico, ha intrapreso la carriera di modella a 19 anni e nel 2015 ha partecipato alla settantaseiesima edizione di “Miss Italia”.





E c’è anche un libro, da lei pubblicato nel 2021, Il potere dell’imperfezione: “Pensato come un manuale di self help per le donne basato sulle mie esperienze. Ho avuto una vita abbastanza movimentata – ha detto in un’intervista a Dilei - ho toccato il fondo e sono risalita da sola così tante volte che spero davvero che chi lo leggerà, potrà prendere spunto e trovare la forza di reagire alle avversità come ho fatto io”. Tante qualità, insomma, ma il dubbio che sia lei la donna di Eros Ramazzotti resta, anche perché non è in questi giorni che cade il compleanno della Accardi.

Alcuni, forse, resteranno delusi, perché, dopo la reunion al programma “Michelle Impossible”, si pensava ad un ritorno di fiamma tra Ramazzotti e la Hunziker con cui c’è sempre un legame speciale. Entrambi diventeranno presto anche nonni, perché la loro figlia Aurora sta per partorire. L’ultima storia importante del cantante, però, è stata quella con Marica Pellegrinelli, con la quale ha avuto gli altri suoi due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Storia terminata nel 2019 e la bergamasca ha già guardato oltre, fidanzandosi a sua volta con il deejay olandese William Kouam Djoko.