Ilary Blasi e Chanel? La foto che colpisce Totti: "Invece di fare le foto..."

Tale madre, tale figlia. Se la madre, poi, è Ilary Blasi, prossima a condurre L’Isola dei Famosi 2023, e la figlia è Chanel Totti, allora la somiglianza e la telepatia sembra essere proprio forte. Entrambe bione, entrambe bellissime, entrambe reduci dalle rispettive vacanze. La conduttrice è stata in Germania da suo nuovo compagno, l’imprenditore Bastian Muller-Pettenpohl, mentre la figlia, insieme al papà Francesco la sua compagna Noemi e gli altri fratelli Cristian e Isabel, è stata a Madonna di Campiglio. Sia Ilary che Chanel hanno detto arrivederci alle rispettive vacanze sui social, la prima pubblicando anche le foto con il suo nuovo compagno, la seconda raccontando il suo viaggio tra le montagne. E venendo presa in giro, sul proprio Instagram, da papà Totti che le dice: “Invece di fare le foto… hai fatto la valigia???”. Lo stesso ex-capitano della Roma, poi, ha pubblicato un messaggio che le ha rivolto l’altra sua bambina, Isabel: “Papà ti amo più del cielo, del mare e dell’universo. Grazie per tutto l’amore che mi dai. Ti amo, love”.

Nonostante la separazione brusca tra Francesco Totti e Ilary Blasi, resta forte il legame con i propri figli, che continuano a dividersi tra entrambi i propri genitori. Per questi ultimi si avvicina la separazione giudiziale e, nel frattempo, la showgirl ha rimosso tutte le foto con l’ex-marito, cancellando, di fatto, una lovestory durata ben 17 anni. Priorità ai figli, dunque, e questo vale sia per Ilary Blasi sia per Noemi Bocchi, nuova compagna di Totti. La conduttrice televisiva stories instagram in cui mostra la merenda golosa di Isabel che cucina i marshmallow affumicati. La Bocchi, invece, pubblica una foto ricordo della settimana bianca trascorsa sulla neve con i suoi bambini, Sofia e Tommaso, avuti dal precedente matrimonio con Mario Caucci.