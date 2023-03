Fedez, una strana foto: lui e Matano... occhio al dettaglio

09 marzo 2023 a

Cambio di look per Fedez? Sui social non è passato inosservato uno scatto con Frank Matano. I due si immortalano durante le registrazioni di Lol, il programma condotto proprio dal rapper. Il dettaglio su cui in molti si sono soffermati è il cambio di colore dei capelli. Solo due giorni fa il marito di Chiara Ferragni è riapparso sui social con una chioma bionda, non dunque scura come invece si vede nella foto. Il motivo, con ogni probabilità, è per il fatto che le registrazioni della trasmissione sono vecchie e non dunque recentissime.

Fedez, la prima foto dopo la crisi: cosa svela lo scatto | Guarda

Dopo un lungo silenzio, il cantante è tornato su Instagram. Qui ha voluto aggiornare i suoi tanti fan: "Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie. Che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto (cuoricino)".

La verità però è stata poi raccontata da lui stesso: "Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico, solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento e mi sia affidato solo a psicofarmaci, che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era indicato a me, ecco". Insomma, un periodo buio per cui nulla ha a che vedere la Ferragni.