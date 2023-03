Chiara Ferragni, la croce sul portafoglio: scoppia il caso

Daniela Mastromattei 12 marzo 2023 a

a

a

Come sempre Chiara Ferragni non si inventa nulla. E chi pensa che sia lei a dettare le tendenze fashion non ha capito nulla della furbetta imprenditrice nata a Cremona, sempre pronta a esercitare la sua professione di blogger in favore di business. In questo momento cavalca l’onda delle croci-gioiello da appendere al collo. Una moda che certo non ha lanciato lei, ma che è ritornata prepotentemente tra le star americane, da Kim Kardashian - che completa i suoi look con i crocifissi già da diversi mesi, dopo l’uscita sulla passerella di Dolce&Gabbana nella Milano fashion week dello scorso settembre -, a Rihanna, che con le croci si sbizzarrisce piazzandole già da un po’ di tempo sulle scollature profonde come armadi seduzione.

Ma come molti ricorderanno le indossatrici di questo ciondolo devono tutto a Madonna, la regina del pop che fin dagli anni Ottanta, epoca di Like e Virgin e Like a Prayer ha adottato questo gioiello fino a considerarlo un feticcio, dal quale si separa raramente.











MADONNA

Tuttavia, Madonna ha sempre avuto un rapporto con la religione, anche se turbolento, tanto da invocare su Twitter un incontro con Papa Francesco «per discutere di questioni importanti» e sottolineando di essere «una brava cattolica», nonostante le tre scomuniche, che lei stessa definisce «ingiuste». Chiara Ferragni invece si è sempre dichiarata atea, così come Fedez, il marito, al punto da non voler battezzare i loro figli, i bellissimi Leone e Vittoria. Ovviamente la coppia non è andata all’altare per dichiararsi amore eterno, si è sposata dopo una lunga convivenza a Noto in Sicilia, ma solo con rito civile. Insomma, la bionda influencer che macina denaro indossando abiti, scarpe e borse e tanto altro (l’importante che appartengano a griffe di lusso: più prestigiosi sono i marchi più è alta la sua parcella) non crede in Dio, ciononostante approfitta del crocifisso per far lievitare il suo giro d’affari. Infatti ha appena lanciato sul mercato una collezione di croci -ciondolo in tutte le dimensioni, alcune impreziosite con zirconi. E non c’è una sua foto sui social in cui non mostri il gioiello. Anzi per raddoppiare gli incassi, la scaltra blogger ne indossa due di misura diversa, con doppia catenina. Come dire, torna di moda la croce, ma se vuoi essere davvero fashion ne devi esibire almento due.

COMUNIONI

Mai nulla arriva per caso in casa Ferragni. L’imprenditrice che sa cogliere le occasioni giuste avrà sicuramente fiutato il business in vista delle comunioni dei bambini, che ci saranno a breve. I crocifissi potrebbero essere il regalo ideale (e modaiolo) per entrambi i sessi. E per pubblicizzarli ogni momento è buono. Chiara appena rientrata dalle sfilate di Parigi si è fatta fotografare alle giostre tra tiri a segno e altalene insieme a Fedez e ai bambini. Qualcuno scrive: per mostrare la serenità familiare ritrovata; ma chi davvero crede che la coppia abbia litigato è un imbecille. Fa tutto parte del film-documentario che stanno girando. E dunque, mentre la piccola Vittoria è apparsa con bomber fucsia e cappellino orsetto in tinta, Leone è rimasto in divisa scolastica, ma appena arrivato a casa si è messo in tuta sportiva con mamma Chiara che lo ha voluto immortalare con delle mollettine coordinate tra i capelli.





"Ecco il mio pranzo": cosa c'è dietro questa foto di Chiara Ferragni

FLUIDO

Nel post si vede la blogger che indossa una mollettina a forma di anguria, mentre il primogenito tiene fermo il ciuffo con delle varianti a forma di dalmata e medusa. Al di là del dettaglio, è chiaro che il piccolo viene cresciuto sulla scia fluida che azzera gli stereotipi di genere. Ma ovviamente anche questa foto mette in primo piano le due catenine con le due croci. Che sono di moda ormai è assodato, non certo grazie a Chiara, che si limita semplicemente a veicolare le tendenze che altri lanciano. E che prima della Ferragni ha indossato la croce anche a Kate Middleton. La principessa del Galles, ha scelto per il suo regale decolletè un modello classico e assai prezioso.