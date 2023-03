Chiara Ferragni, "ecco il mio pranzo": cosa c'è dietro questa foto

11 marzo 2023 a

Tra i contenuti pubblicati ieri da Chiara Ferragni, c'è anche una storia in cui l'imprenditrice digitale mostra il suo pranzo. Nel video la si vede addentare un panino del McDonalds con tanto di porzione a parte di patatine. "Il mio pranzetto goloso", ha scritto a corredo della story. L'influencer, comunque, posta spesso su Instagram i piatti o le pietanze che mangia.

Inoltre, va sottolineato come la Ferragni abbia sempre detto di non seguire una dieta in particolare ma di mangiare sempre e solo ciò che le piace, senza fare caso insomma a cosa le viene detto. In questo caso, però, il pranzo col Mc lo avrebbe fatto per pubblicità, visto che nella didascalia ha aggiunto l'hashtag #adv.

Intanto pare essere tornato il sereno tra Chiara Ferragni e Fedez anche sui social. Le voci di una presunta crisi tra i due sono state smentite nei giorni scorsi dal rapper, il quale anzi ha ringraziato la moglie per il supporto in questi mesi difficili a causa delle sue condizioni di salute. Il gossip, comunque, era stato alimentato dal fatto che i due non si sono mai mostrati assieme sui social nell'ultimo periodo. Ieri, invece, la coppia ha pubblicato video e foto di un sereno pomeriggio trascorso insieme ai figli Vittoria e Leone al parco.