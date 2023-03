Fedez, nessuna crisi con la Ferragni? La prova finale: chi arriva a casa

11 marzo 2023 a

Un pomeriggio con sorpresa quello vissuto ieri dai figli di Chiara Ferragni e Fedez, Vittoria e Leone. I piccoli, infatti, hanno ricevuto la visita a casa di Super Mario. Il famoso personaggio della Nintendo, amato soprattutto dai bambini, ha suonato il campanello e ad aprire è stata Vittoria. La secondogenita dei Ferragnez, per niente intimorita, lo ha accolto sorridente e curiosa.

Felicissimo anche Leone. I bambini hanno giocato con lui per un'oretta, poi Mario è andato via. E anche questa volta è stata sempre Vittoria ad accompagnarlo alla porta, da perfetta padrona di casa. Un momento di spensieratezza quello che Ferragni e Fedez hanno deciso di condividere sui social con i propri follower. In realtà, è solo da qualche giorno che il rapper è tornato a pubblicare su Instagram foto e video con la sua famiglia.

Il peggio, insomma, sembra essere passato per il cantante, che dopo Sanremo si era preso un lungo periodo di pausa dai social, salvo ricomparirvi qualche settimana dopo per dare delle spiegazioni ai follower. Fedez ha innanzitutto smentito le voci di una crisi con sua moglie e poi ha spiegato che il suo silenzio era dovuto ai suoi problemi di salute, legati alla sospensione di un antidepressivo.