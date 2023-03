Ilary Blasi, il gesto che umilia Totti: "Arrogante, vieni qui"

12 marzo 2023 a

Alex Nuccetelli storico amico di Francesco Totti adesso sbotta contro Ilary Blasi. La conduttrice ha voluto rendere pubblica la sua relazione con Bastian pubblicando sui social una caterva di foto che hanno definitivamente chiuso qualunque speranza di una riconciliazione con Francesco Totti. E la stessa Blasi con il suo Bastian si è presentata in un noto ristorante in cui Nuccetelli è direttore artistico di sala. E quindi lo stesso amico di Totti ha affermato: "Prima mi denuncia poi viene nel mio locale", riferendosi proprio a Ilary Blasi. E ancora: "In questo gesto ci trovo un po' di arroganza".

Questa frase forse è la più pesante e incisiva di Nuccetelli. Infatti secondo Nuccetelli la scelta di quel locale per mostrarsi in pubblico insieme a Bastian sarebbe una gravissima mancanza di rispetto nei confronti di Totti. In effetti andare nel locale dove lavora un carissimo amico dell'ex marito non è certo una scelta casuale. Insomma la Blasi prosegue nella sfida contro Totti. Ormai il rapporto tra i due è totalmente incrinato e di fatto anche la separazione troverà un punto di svolta solo in tribunale. Ogni accordo è saltato.