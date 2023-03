Hugh Grant gela Ashley Graham: "Sì, un vestito", Oscar rovinati

13 marzo 2023 a

a

a

Gelo e imbarazzo durante l'intervista di Ashley Graham a Hugh Grant, sul red carpet, a margine della Notte degli Oscar 2023: l'attore inglese infatti ha risposto in maniera sarcastica ma forse un po' scortese alle domande della bellissima modella curvy dando anche l'impressione di non essere molto a sua agio alla kermesse: "L’interà umanità è qui, è la fiera della vanità", ha esordito l'attore rispondendo alla Graham. E ancora: "Cosa indosso stasera? Solo il mio vestito... non ricordo chi fosse il mio sarto". E così via. Con una serie di risposte e battute dette in modo molto sintetico e apparentemente controvoglia. Tanto che come molti hanno notato, alla fine dell'intervista Hugh Grant ha alzato gli occhi al cielo, un gesto che la diceva lunga sul suo disagio.

Video su questo argomento Lady Gaga mai vista così: come si presenta agli Oscar

Tant'è. Se Hugh Grant sembrava a disagio non lo era affatto la meravigliosa Ashley Graham. La modella "curvy" più famosa al mondo indossava un elegantissimo e sensuale abito nero con scollo a lupetto in chiffon personalizzato Alberta Ferretti, che ha mescolato i look apparsi sulle passerelle di Milano, appena tre settimane fa. Semplicemente bellissima.