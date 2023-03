Maria De Filippi, confessione straziante: "Mi hai dato le spalle"

Roberto Tortora 14 marzo 2023 a

Non è stata una puntata come le altre, quella del 12 marzo di Amici. Non perché siano state solo consegnate le maglie del serale (che inizierà sabato 18 marzo su Canale 5) agli allievi della Scuola, ma anche e soprattutto perché c’è stato l’atteso ritorno in studio di Maria De Filippi, di nuovo in onda dopo la scomparsa dell’ex-marito e maestro di vita Maurizio Costanzo. E se lei non ha voluto indugiare troppo, limitandosi, seppur commossa, ad una sola frase: “Io inizierei a lavorare come mi è stato insegnato”, c’è chi invece ha voluto fare un gesto più eclatante, simbolico e affettuoso per dare calore a una donna che ha perso il suo mondo. Si tratta del cantante e concorrente Giovanni Cricca, meglio conosciuto solo come Cricca, allievo della squadra di Lorella Cuccarini. L’artista si è esibito con l’interpretazione del suo brano “Maledetta Felicità” e la parte finale del testo l’ha dedicata a Maria: “Maledetta felicità e l’assoluta convinzione che anche se non cambiamo noi cambia lo stato delle cose ti ricordi di un anno fa seduti in riva al cuore così stretti in un abbraccio ma il tuo abbraccio è di chi se ne va”.

Cricca ha mostrato visibilmente commozione nei confronti di Maria, l’ha salutata ed è tornato al suo banco. Alla conduttrice questo grande gesto non è sfuggito ed ha, infatti, così commentato: “Ho visto, ma ho fatto finta di non vedere. Quando faccio finta di non vedere, faccio finta di non vedere, ma vedo comunque. Ma ho visto che mi hai dato le spalle di corsa e mi sono detta ‘va bene così”. Al che, Cricca ha risposto con un semplice grazie. Sui social, inizialmente, c’è stato smarrimento. In molti pensavano che il momento difficile fosse quello del cantautore all’interno del programma, ma, alla fine, la conclusione è parsa ovvia a tutti. L’intento di Cricca era quello di dare risalto al grande legame che c’è stato tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo e che non può mutare nemmeno al sopraggiungere di circostanze esterne. Un gesto da uomo romantico, come sempre più raramente se ne vedono in televisione.