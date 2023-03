Ilary Blasi, che schiaffo a Totti: per il compleanno della figlia Isabel...

Roberto Tortora 15 marzo 2023 a

a

a

Chi sperava in una riconciliazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi deve mettersi l’anima in pace, almeno per il momento. Quelle tra l’ex-capitano della Roma e Noemi Bocchi e tra la conduttrice de L’Isola dei Famosi e Bastian Muller sono entrambe ormai relazioni consolidate. Se la prima è venuta fuori proprio al momento della separazione tra Francesco e Ilary, quella tra la Blasi e l’imprenditore tedesco è più recente.

I due non si nascondono più e vengono mostrati insieme dal settimanale Chi, in cui appaiono intimi e complici durante la festa di compleanno di Isabel, la terza figlia della conduttrice che ha compiuto sette anni. Presenti al party anche i figli più grandi, Cristian e Chanel. Assente, ovviamente, Totti. Una storia consolidata nel corso di quest’ultimo anno, tra weekend sulla neve e viaggi in quel di Bangkok e Parigi.

Muller, dal canto suo, ha avuto l’eleganza e il buon gusto di non intromettersi nei momenti topici tra la madre e i figli, osservando da lontano. Ormai, però, la storia procede a gonfie vele e anche la Blasi sembra più sorridente rispetto alle prime settimane post-separazione. Questo, nonostante le scaramucce con l’ormai ex-marito non si siano placate, anzi, prevedono nuove puntate in aule di tribunale.

Nel frattempo, Ilary bacia il suo Bastian su Instagram in occasione di un altro compleanno, quello del tedesco stavolta, festeggiato a sorpresa nel locale di Alex Nuccetelli. Già, proprio uno dei grandi amici di Totti che, nei mesi scorsi, ha accusato Ilary di avere avuto dei flirt durante il matrimonio con l’ex capitano della Roma. Evidentemente i due si saranno chiariti. Oltre alla foto romantica su Instagram, anche la dedica di Ilary al suo nuovo amato: “Auguri amore mio, ti auguro il meglio. Con tanto amore”.

Bastian sta facendo sul serio, ha trascorso alcuni giorni a Roma insieme alla sua nuova compagna e sta conoscendo anche i suoi figli. Tutti insieme, secondo l'esperta di gossip Deianira Marzano, avrebbero trascorso anche un pomeriggio al centro commerciale e comprato un coniglietto ad Isabel. Bastian ha già conosciuto anche le sorelle e i cognati di Ilary. Se non è una storia seria questa…